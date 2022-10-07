***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,72 % 0,00063805Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,00005053Bağımsız Denetim Ücreti8.482,5 % 0,0015187Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri513.476,65 % 0,09193261Fon Yönetim Ücreti11.574.698,56 % 2,07232834Hisse Senedi Komisyonu1.011.441,05 % 0,18108791Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18.597,6 % 0,00332971Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu137.015,51 % 0,02453119Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu90.191,72 % 0,01614788Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler152.221,73 % 0,0272537TOPLAM GİDERLER13.509.971,26 % 2,41881861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ558.535.940,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068728BIST