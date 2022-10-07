***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.684,42 % 0,00192405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004474Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri268.348,77 % 0,07724193Fon Yönetim Ücreti3.891.675,67 % 1,12018595Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu629,51 % 0,0001812Gecelik Ters Repo Komisyonu14.526,12 % 0,00418122Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu36.343,54 % 0,01046118Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.583,09 % 0,02031675TOPLAM GİDERLER4.288.946,54 % 1,23453701DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ347.413.361,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068729BIST