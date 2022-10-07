***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri102.580,23 % 0,01545225Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,00004251Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri494.309,75 % 0,07446071Fon Yönetim Ücreti11.505.280,97 % 1,7331065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.038,42 % 0,00181342Gecelik Ters Repo Komisyonu17.860,32 % 0,0026904Vadeli Ters Repo Komisyonu14.841,96 % 0,00223573Borsa Para Piyasası Komisyonu186.882,18 % 0,02815114Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00022913Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.770,95 % 1,86341954DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ663.853.084,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068730BIST