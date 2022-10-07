***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.562,38 % 0,0018423Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004363Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,00333389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri331.902,86 % 0,09317731Fon Yönetim Ücreti2.505.890,69 % 0,70349542Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.250,8 % 0,00091262Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu45.530,39 % 0,01278205Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu9.731,98 % 0,00273212Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler386.568,76 % 0,10852403TOPLAM GİDERLER3.301.468,78 % 0,92684337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ356.205.685,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068731BIST