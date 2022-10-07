***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.513,61 % 0,00032534Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri88.259,68 % 0,00520789Bağımsız Denetim Ücreti819 % 0,00004833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.168.746,21 % 0,06896352Fon Yönetim Ücreti25.468.603,17 % 1,50281078Hisse Senedi Komisyonu2.845.618,36 % 0,16790972Tahvil Bono Komisyonu46.902,18 % 0,00276753Gecelik Ters Repo Komisyonu511.938 % 0,03020762Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu61.020,76 % 0,00360062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu896.339,34 % 0,05288976Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler781.260,37 % 0,04609937TOPLAM GİDERLER31.875.020,68 % 1,88083047DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.694.731.196,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068732BIST