***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.295,28 % 0,01135469Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00053554Bağımsız Denetim Ücreti11.962,5 % 0,04121972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.423,36 % 0,06692793Fon Yönetim Ücreti158.827,34 % 0,5472784Hisse Senedi Komisyonu2.759,37 % 0,00950808Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu358,95 % 0,00123685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.923,66 % 0,04108588TOPLAM GİDERLER208.705,88 % 0,71914709DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.021.306,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068734BIST