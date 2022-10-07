***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.590,12 % 0,00072295Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.570,32 % 0,00017227Bağımsız Denetim Ücreti3.905 % 0,00042838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.263.297,93 % 0,1385856Fon Yönetim Ücreti3.256.597,29 % 0,35725341Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler261.060,86 % 0,02863875TOPLAM GİDERLER4.793.021,52 % 0,52580135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ911.565.080,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068736BIST