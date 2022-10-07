***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.394,68 % 0,00102928Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001539Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,00117591Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri644.122,13 % 0,06378083Fon Yönetim Ücreti7.582.830,13 % 0,75085019Hisse Senedi Komisyonu753.387,86 % 0,0746003Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35.112 % 0,00347678Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu238.200,81 % 0,02358659Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu37.219,39 % 0,00368546Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.047.904,85 % 0,89592157TOPLAM GİDERLER18.361.202,77 % 1,8181223DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.009.899.209 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068738BIST