***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.916,57 % 0,00617341Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00016217Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,01239102Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.185,17 % 0,11914196Fon Yönetim Ücreti1.403.230,04 % 1,46414439Hisse Senedi Komisyonu109.321 % 0,11406664Tahvil Bono Komisyonu1.117,31 % 0,00116581Gecelik Ters Repo Komisyonu4.492,54 % 0,00468756Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,01 % 0,00000001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.497,86 % 0,0965132TOPLAM GİDERLER1.742.791,42 % 1,81844616DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.839.594,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068739BIST