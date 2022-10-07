***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.394,68 % 0,00212782Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003181Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,00243094Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri298.351,82 % 0,06107332Fon Yönetim Ücreti10.688.638,65 % 2,18798947Hisse Senedi Komisyonu208.802,37 % 0,04274234Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.567,2 % 0,00216313Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.183,53 % 0,00495043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler698.426,83 % 0,14296961TOPLAM GİDERLER11.951.396 % 2,44647887DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ488.514.173,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068740BIST