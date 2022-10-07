***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.394,68 % 0,00126779Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri98.133,43 % 0,01196889Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,0014484Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri995.141,11 % 0,12137287Fon Yönetim Ücreti12.255.251,66 % 1,4947177Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.539,56 % 0,00018777Gecelik Ters Repo Komisyonu890,4 % 0,0001086Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.116,27 % 0,0009899Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler161.604,7 % 0,0197102TOPLAM GİDERLER13.542.947,31 % 1,65177213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ819.904.095,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068741BIST