***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.224,34 % 0,0083529Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00012697Bağımsız Denetim Ücreti12.026,7 % 0,00982536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.403,23 % 0,08447655Fon Yönetim Ücreti2.285.214,11 % 1,86693392Hisse Senedi Komisyonu98.091,99 % 0,08013746Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.301,6 % 0,00188032Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.155,05 % 0,00747933Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler238.600,2 % 0,19492738TOPLAM GİDERLER2.759.172,64 % 2,2541402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.404.659,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068742BIST