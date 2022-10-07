***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.087,08 % 0,00508104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00039503Bağımsız Denetim Ücreti6.046,5 % 0,00603932Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.093,08 % 0,04803594Fon Yönetim Ücreti1.042.186,98 % 1,04094869Hisse Senedi Komisyonu99.813,14 % 0,09969455Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu126 % 0,00012585Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.794,28 % 0,0057874Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler330.070,81 % 0,32967863TOPLAM GİDERLER1.537.613,37 % 1,53578643DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.118.957,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068743BIST