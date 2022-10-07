***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.846,57 % 0,00483652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri288,42 % 0,00075543Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,03110421Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.596,29 % 0,18228603Fon Yönetim Ücreti140.062,81 % 0,36685135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.886,85 % 0,03113394TOPLAM GİDERLER235.556,44 % 0,61696747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.179.717,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068744BIST