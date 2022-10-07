***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01444978Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00030901Bağımsız Denetim Ücreti2.507,5 % 0,00498552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.016,16 % 0,14915024Fon Yönetim Ücreti182.389,56 % 0,3626345Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.242,24 % 0,0322935TOPLAM GİDERLER283.578,5 % 0,56382255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.295.700,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068745BIST