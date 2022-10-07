***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.879,3 % 0,01118482Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,00045885Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,01930798Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri607.749,83 % 0,98812008Fon Yönetim Ücreti4.917.573,44 % 7,99531786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu871,75 % 0,00141735Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler256.465,7 % 0,41697899TOPLAM GİDERLER5.801.697,74 % 9,43278593DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.505.665,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068746BIST