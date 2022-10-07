***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.916,57 % 0,05343226Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00140359Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,10724707Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.346,28 % 0,07537485Fon Yönetim Ücreti108.563,41 % 0,98043095Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu58,48 % 0,00052813Gecelik Ters Repo Komisyonu982,8 % 0,00887562Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.025,98 % 0,05442034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.775,97 % 0,13344108TOPLAM GİDERLER156.700,41 % 1,41515389DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.073.029,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068747BIST