***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.475,49 % 0,00379047Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006951Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,00531105Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri192.377,23 % 0,08603636Fon Yönetim Ücreti1.677.565,31 % 0,75025309Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler217.517,25 % 0,09727966TOPLAM GİDERLER2.107.966,2 % 0,94274014DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.599.920,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068749BIST