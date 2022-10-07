***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.394,68 % 0,00366921Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005486Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,00419193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri231.695,72 % 0,08178612Fon Yönetim Ücreti2.120.681,01 % 0,74857783Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.442,1 % 0,02168841TOPLAM GİDERLER2.436.244,43 % 0,85996836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ283.294.659,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068750BIST