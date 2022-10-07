***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.469,27 % 0,01047832Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri371,28 % 0,0003716Bağımsız Denetim Ücreti10.657,5 % 0,01066672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.417,7 % 0,09650109Fon Yönetim Ücreti1.004.081,63 % 1,00494999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.298,97 % 0,02832344TOPLAM GİDERLER1.150.296,35 % 1,15129116DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.913.591,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068753BIST