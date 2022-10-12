***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.10.2022 08:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2022 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071003
BIST
13:003.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 44,70
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:0018,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5935
En Düşük
18,5039
13:0018,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0908
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:001.001,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.001,14
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:58
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|201.804.347
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|275.445.599
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|111.923.397
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.432.567
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,64
|6.353.866
|% -7,37
|
|KRONT
|60,15
|21.085.925
|% -4,37
|
|USAK
|3,38
|58.661.678
|% -4,25
|
|GARFA
|16,70
|3.960.176
|% -3,52
|
|THYAO
|87,75
|3.293.421.821
|% 3,11
|
|SASA
|83,05
|1.143.090.518
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,97
|942.285.715
|% 0,31
|
|ASELS
|31,42
|834.978.410
|% -0,63
|
|KCHOL
|50,40
|810.103.256
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,20
|449.178.420
|% 1,45
|
|ODAS
|8,17
|671.402.286
|% 4,88
|
|DOHOL
|5,36
|442.615.657
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,32
|649.504.816
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,97
|942.285.715
|% 0,31
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5934
|% 0,15
|
|Euro
|18,0942
|18,1083
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6596
|20,7632
|% 0,54
|
|Frank
|18,5514
|18,6632
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,10
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|2,01
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.748
|6.798
|5,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|0,49
|