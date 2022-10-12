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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.10.2022 08:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

2022 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071004


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 69,30 4.160.911 % 10,00  
KLRHO 33,26 201.804.347 % 9,99  
GESAN 114,60 275.445.599 % 9,98  
YEOTK 43,18 111.923.397 % 9,98  
CELHA 17,76 109.432.567 % 9,97  
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12:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5865 18,5934 % 0,15  
Euro 18,0942 18,1083 % 0,48  
Sterlin 20,6535 20,7571 % 0,52  
Frank 18,5529 18,6646 % 0,09  
Riyal 4,9302 4,9549 % 0,10  
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12:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 2,28  
Altın Gr. 1.002 1.002 2,94  
Cumhuriyet 6.716 6.818 13,00  
Tam 6.748 6.799 6,00  
Yarım 3.288 3.324 4,00  
Çeyrek 1.647 1.661 0,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,17 0,13  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,09  
B. Petrol 92,89 92,89 0,44  
Seans Raporu 12:59
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