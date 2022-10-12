***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.10.2022 08:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2022 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071005
BIST
14:263.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 51,64
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2618,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5952
En Düşük
18,5039
14:2618,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1184
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1403
En Düşük
17,9750
14:261.001,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.001,02
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:24
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.563.701
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|277.843.260
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.051.903
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|113.011.188
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,50
|6.956.032
|% -7,83
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,42
|586.055.675
|% -6,28
|
|THYAO
|88,20
|4.482.283.631
|% 3,64
|
|SASA
|83,20
|1.355.844.366
|% 1,59
|
|PETKM
|14,75
|1.267.465.925
|% 0,68
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|ASELS
|31,50
|1.063.119.413
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,19
|602.303.314
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,44
|597.371.663
|% 3,42
|
|ODAS
|8,15
|772.808.523
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,35
|772.149.948
|% 1,83
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5922
|% 0,15
|
|Euro
|18,1123
|18,1275
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,7123
|20,8162
|% 0,80
|
|Frank
|18,5515
|18,6632
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,11
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.742
|6.794
|1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39IZMDC
Yüzde 7.30 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 212, 744 adet işlem
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14:38XU100
Endeks 3, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 29, 055.00 milyon TL de
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14:37BOBET
Yüzde 5.06 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 429, 689 adet işlem
-
14:36ENSRI
Yüzde 4.76 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 064, 438 adet işlem
-
14:35COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 535 adet işlem