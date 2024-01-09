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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2024 12:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.190,05 % 0,00216944
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00003593
Bağımsız Denetim Ücreti
58.794 % 0,00701208
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
855.025,65 % 0,10197478
Fon Yönetim Ücreti
8.394.017,74 % 1,00111395
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KBORU 56,80 394.978.805 % 9,97  
HALKB 13,79 428.010.628 % 9,97  
GARFA 95,15 118.970.223 % 9,87  
CEMAS 5,12 201.099.535 % 9,87  
MARKA 42,42 12.523.007 % 8,77  
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13:14 Alış Satış %  
Dolar 29,9369 29,9407 % 0,24  
Euro 32,8029 32,8134 % 0,15  
Sterlin 37,9907 38,1812 % 0,03  
Frank 35,0673 35,2786 % -0,10  
Riyal 7,9595 7,9994 % 0,23  
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13:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,18 % 0,66  
Platin 947,83 950,38 % 0,66  
Paladyum 987,88 991,09 % 0,66  
Brent Pet. 77,43 77,43 % 0,66  
Altın Ons 2.036,30 2.036,61 % 0,66  
Seans Raporu 13:14
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