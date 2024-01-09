***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2023/4.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri18.190,05 % 0,00216944Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri301,3 % 0,00003593Bağımsız Denetim Ücreti58.794 % 0,00701208Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri855.025,65 % 0,10197478Fon Yönetim Ücreti8.394.017,74 % 1,00111395Hi