***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.05.2020 21:49
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,000075 0,027375 0,000075 0,027375 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843198
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2006
En Düşük
7,0607
18:057,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1097
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05391,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,73
|Açılış
|: 391,18
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8618
|8,9062
|% 0,96
|
|Frank
|7,3536
|7,3979
|% 1,44
|
|Riyal
|1,9103
|1,9199
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|-15,18
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.555
|14,40
|
|Tam
|2.574
|2.621
|18,80
|
|Yarım
|1.256
|1.281
|9,20
|
|Çeyrek
|626
|641
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|30,00
|30,00
|-0,97
|