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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.11.2020 09:07
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7345 seref.durna@qnbfi.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886489


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 51,35 2.618.370 % 0,00  
MAVI 38,90 48.116.607 % 0,00  
PETKM 4,26 1.040.389.997 % 0,00  
OLMIP 7,56 4.010.766 % 0,00  
POLTK 298,30 1.094.726 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4476 8,4506 % 0,41  
Euro 9,9877 10,0042 % 0,40  
Sterlin 11,0620 11,1175 % 0,30  
Frank 9,3180 9,3741 % 0,55  
Riyal 2,2470 2,2582 % 0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 -8,54  
Altın Gr. 526 526 -1,40  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 25,08 25,13 -0,27  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 -0,05  
B. Petrol 39,94 39,94 -0,99  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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