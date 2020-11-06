***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2020 09:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7345 seref.durna@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886494
BIST
10:261.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:268,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:2610,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:26527,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,34
|Açılış
|: 527,14
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:26
|GEDZA
|19,03
|5.129.985
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|910.351
|% -9,86
|
|ODAS
|3,59
|223.560.791
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|122.846.901
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,86
|118.187.996
|% 2,20
|
|GARAN
|6,92
|117.211.831
|% -0,57
|
|KONTR
|20,68
|108.730.237
|% 6,32
|
|SKBNK
|1,86
|118.187.996
|% 2,20
|
|ODAS
|3,59
|223.560.791
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|122.846.901
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,79
|59.059.871
|% 0,56
|
|DOHOL
|2,61
|70.719.865
|% 0,38
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4420
|8,4499
|% 0,40
|
|Euro
|9,9945
|10,0033
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,0579
|11,1134
|% 0,26
|
|Frank
|9,3168
|9,3729
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2449
|2,2562
|% 0,36
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-7,29
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,08
|40,08
|-0,85
|
Seans Raporu
10:26
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10:35MERIT
Yüzde 5.15 oranında artışla 71.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57 adet işlem
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10:33
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10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.22 ) 1, 061
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10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, RODRG, AVHOL, GEDZA, BALAT