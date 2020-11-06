***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2020 09:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7345 seref.durna@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886505
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
0
En Düşük
0
18:058,4547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4590
En Düşük
8,4044
18:0510,0094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0451
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0094
En Düşük
9,9273
18:05526,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,83
|Açılış
|: 526,94
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|263.266.765
|% 0,00
|
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|263.266.765
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4451
|8,4547
|% 0,46
|
|Euro
|9,9846
|10,0094
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,0572
|11,1127
|% 0,26
|
|Frank
|9,3130
|9,3692
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2459
|2,2572
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-9,40
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,88
|39,88
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de