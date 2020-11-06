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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.11.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,001095 0,40 0,001095 0,40




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886612


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:381.186
Değişim :  0,48% |  5,72
Açılış :  1.180  
Önceki Kapanış :  1.180  
En Yüksek
1.189 En Düşük
1.177
BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 1,43 5.473.483 % 10,00  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
MERKO 13,02 324.293.932 % 9,97  
YAPRK 30,90 834.200 % 9,96  
RODRG 11,18 4.741.281 % 9,93  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 8,5179 8,5262 % 1,31  
Euro 10,1220 10,1306 % 1,67  
Sterlin 11,1550 11,2109 % 1,14  
Frank 9,4274 9,4842 % 1,73  
Riyal 2,2659 2,2773 % 1,29  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 6,64  
Altın Gr. 536 536 8,24  
Cumhuriyet 3.547 3.601 75,00  
Tam 3.528 3.617 71,50  
Yarım 1.705 1.750 34,58  
Çeyrek 855 875 17,29  
Gümüş.Ons 25,68 25,71 0,32  
Gümüş Gr. 7,05 7,06 0,18  
B. Petrol 39,62 39,62 -1,31  
Seans Raporu 14:38
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