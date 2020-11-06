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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.11.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo, para piyasası işlemleri ve diğer borçlanma araçlarını kullanabilir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç menkul kıymet işlemlerine dair uygulanacak esaslar ise Rehber?in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. 2

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 08.07.2019 2018 - Devam ediyor. QNBFinans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi 2015 - 2018 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 08.07.2019 2017 - Devam ediyor. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri BATUR 08.07.2019 2013-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 05.11.2014 2014-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 6 Sermaye Piyasası Faliyetleri Düzey 3 - Türev araçlar lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886712


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