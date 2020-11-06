***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon?un kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek adına farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. 5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZiya ÇAKMAK 08.07.2019 2018 - Devam ediyor. QNBFinans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi 2015 - 2018 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahar ÇAKAN 08.07.2019 2017 - Devam ediyor. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri BATUR 08.07.2019 2013-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSinan EDE 05.11.2014 2014-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 6 Sermaye Piyasası Faliyetleri Düzey 3 - Türev araçlar lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886713BIST