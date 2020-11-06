***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2020 17:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886715
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1580
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05533,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,90
|Açılış
|: 533,45
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5090
|8,5143
|% 1,17
|
|Euro
|10,1059
|10,1223
|% 1,59
|
|Sterlin
|11,1527
|11,2087
|% 1,12
|
|Frank
|9,4273
|9,4841
|% 1,73
|
|Riyal
|2,2625
|2,2739
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|0,81
|
|Altın Gr.
|533
|533
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,08
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|-0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem