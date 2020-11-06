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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.11.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 5

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-73 44 0(212) 282-2254 FEHASOPERASYON@qnbfi.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886735


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Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,34 25,37 -0,02  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,12  
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