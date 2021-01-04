***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 17:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ÖSBA Sabit 45
BIST-KYD Repo (Brüt) 15
BIST-KYD DİBS 91 Gün 40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896784
BIST
17:431.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:437,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:439,1045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:43461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 8,60
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,58
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INVEO
|47,60
|78.544.539
|% 7,64
|
|KONTR
|25,32
|74.669.260
|% 6,93
|
|TURSG
|7,03
|630.104.541
|% 6,52
|
|ESEN
|19,65
|67.071.211
|% 3,26
|
|ARZUM
|22,42
|485.913.871
|% -8,94
|
|PAMEL
|21,00
|305.747
|% -1,50
|
|ALMAD
|2,18
|922.835
|% -0,46
|
|BAYRK
|10,59
|9.402.126
|% -0,19
|
|AKYHO
|5,17
|9.061.201
|% 0,00
|
|TURSG
|7,03
|630.104.541
|% 6,52
|
|ARZUM
|22,42
|485.913.871
|% -8,94
|
|OYAKC
|9,06
|398.051.533
|% 3,19
|
|INVEO
|47,60
|78.544.539
|% 7,64
|
|KONTR
|25,32
|74.669.260
|% 6,93
|
|TURSG
|7,03
|630.104.541
|% 6,52
|
|OYAKC
|9,06
|398.051.533
|% 3,19
|
|ARZUM
|22,42
|485.913.871
|% -8,94
|
|KRVGD
|13,33
|71.731.319
|% 0,83
|
|ESEN
|19,65
|67.071.211
|% 3,26
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4039
|7,4102
|% -0,27
|
|Euro
|9,0952
|9,1045
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0279
|10,0782
|% -0,98
|
|Frank
|8,3605
|8,4109
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9633
|1,9731
|% -0,57
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,02
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,06
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında