***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 18.08.2020ISIN Kodu TRYFIPO00164Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 5 YılFonun Tasfiye Tarihi 18.08.2025Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli olan, teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerini geliştirmeyi hedefleyen, finansal ve kurumsal yönetim yapısını güçlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmak amacıyla kurulmuştur. Girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurt içi ve/veya yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapabilir.Fonun yatırım yapmayı planladığı şirketler özellikle finansal teknolojiler, bilişim, ulaştırma teknolojileri, sigortacılık teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri, e-ticaret, donanım teknolojileri ve diğer hizmet ve ticaret sektörlerine yönelik teknolojik çözümler sunan ve/veya sunacak olan şirketlerdir. Fon, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de yatırım yapabilecek, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilecektir. İlgili şirketlere ortalama yatırım süresi 5-7 yıl arası olarak planlanmaktadır ancak şirketlerin yapısı, faaliyeti ve gelişimi gibi kriterler göz önüne alınarak bu süre değişkenlik gösterebilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler arasında kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, operasyonel ve karlılık açısından uygulanabilir, hızlı büyüme ve ölçeklenme potansiyeli taşıyan ve geliştirilebilir fikirlere sahip olmak, iş etiği ve profesyonel karar alma süreçlerine sahip ve/veya sahip olma potansiyeli olan yönetim kadrosu bulundurmak, rekabetçi ve sürdürülebilir fikir ve/veya ürünler ve/veya çözümlere sahip olmak bulunmaktadır.Yatırımlardan çıkış, girişim şirketlerinin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması, halka arz, kurucu ortağa satış şeklinde olacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCeyhun Egemen ERDEN Mart 2017 – Devam Ediyor QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür, Aralık 2006- Mart 2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Uluslararası Kurumsal Satış Genel Müdür Yrd.Erkin AYDIN 2008 Mart- Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. Bireysel ve Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı 2002 Mayıs- 2008 Şubat Mckinsey&Company Yardımcı Ortak 19Derya DÜNER 2018 – Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. İnovasyon ve Girişimcilikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 2007-2018 QNB Finansbank A.Ş. Müşteri Yönetiminden sorumlu Direktör 14Özge ÖZ Aralık 2018- Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. QNBeyond Girişim Hızlandırma Programı Bölüm Müd. 2017-2018 ING Bank A.Ş. İnovasyon Laboratuvarı Yöneticiliği 2013-2017 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık, Dijital Dönüşüm ve İnovasyonTemel GÜZELOĞLU 2010- Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür 2008-2010 Finansbank A.Ş İcra Komitesi Üyesi 2008'e kadar Finansbank A.Ş Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZiya ÇAKMAK 2018 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Yönetimi A.Ş Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0212 336 73 44 0212 282 22 54 FEHASOPERASYON@finansinvest.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaŞeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7345 FEHASOPERASYON@finansinvest.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905031BIST