***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2021 10:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918963
BIST
12:111.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:117,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:118,9460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0442
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9299
12:11417,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,78
|Açılış
|: 417,77
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,55
BIST En Aktif Hisseler12:11
|VKFYO
|9,05
|37.118.059
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|8.948.741
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.250.857
|% 9,93
|
|GLBMD
|8,30
|23.421.392
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,60
|22.817.818
|% -5,68
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YAPRK
|109,00
|3.365.362
|% -4,39
|
|KLMSN
|24,42
|36.408.900
|% -4,24
|
|FROTO
|224,00
|1.356.361.283
|% -2,27
|
|THYAO
|14,21
|550.168.395
|% -2,34
|
|GARAN
|8,91
|520.543.985
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,58
|490.893.840
|% -0,39
|
|SISE
|7,83
|346.603.716
|% -1,39
|
|YKBNK
|2,74
|264.275.527
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,20
|188.463.641
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,58
|490.893.840
|% -0,39
|
|GARAN
|8,91
|520.543.985
|% 1,83
|
|TSKB
|1,70
|97.845.581
|% 0,59
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4738
|7,4769
|% -0,25
|
|Euro
|8,9372
|8,9460
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,4137
|10,4659
|% -0,19
|
|Frank
|8,0601
|8,1086
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% -0,20
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,27
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-0,28
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-0,14
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,23
|67,23
|-0,77
|