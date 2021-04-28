***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2021 14:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931679
BIST
16:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,24
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
16:058,1971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:059,9029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0302
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:05466,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,75
|Açılış
|: 466,33
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:04
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.201
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.735
|% -9,78
|
|ERSU
|4,27
|3.398.383
|% -8,17
|
|PENGD
|3,60
|48.894.329
|% -8,16
|
|EREGL
|19,36
|719.094.038
|% -0,46
|
|KRDMD
|7,20
|572.040.891
|% 1,27
|
|GARAN
|7,12
|562.058.289
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|510.288.887
|% -0,92
|
|THYAO
|11,98
|470.447.498
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|272.284.315
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|432.852.612
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,20
|572.040.891
|% 1,27
|
|GARAN
|7,12
|562.058.289
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|510.288.887
|% -0,92
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1933
|8,1967
|% -0,10
|
|Euro
|9,8930
|9,9037
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3258
|11,3826
|% -0,53
|
|Frank
|8,9180
|8,9717
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1777
|2,1886
|% -0,25
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-6,11
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|-42,00
|
|Tam
|3.053
|3.132
|-38,17
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-18,47
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,23
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,69
|
Seans Raporu
16:04
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16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, KRDMD
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16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 74 kaybederek (% -0.48 ) 1, 202
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16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, MERIT, UMPAS, FLAP, AYCES, UFUK, QNBFL, CRFSA, UZERB, RYSAS
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16:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, DESA, KERVN
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16:15
KONTR, DARDL, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında