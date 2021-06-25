***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2021 15:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 746 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 27.05.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944128
BIST
16:161.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,17
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:168,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:1610,4142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0083
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4142
En Düşük
10,3652
16:16499,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,47
|Açılış
|: 499,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ALKA
|16,50
|4.828.440
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.019.608
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.587.627
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.101.091
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.410.717
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.497.746
|% -9,86
|
|BERA
|12,90
|150.195.375
|% -8,45
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,39
|516.058.183
|% -1,51
|
|KRDMD
|6,87
|481.040.286
|% 2,38
|
|GARAN
|8,31
|415.305.694
|% -0,36
|
|VAKFN
|12,10
|336.226.784
|% -5,32
|
|FENER
|39,28
|332.580.011
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,09
|209.638.359
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|201.566.867
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|481.040.286
|% 2,38
|
|GARAN
|8,31
|415.305.694
|% -0,36
|
|PETKM
|5,46
|266.150.716
|% 0,37
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6919
|8,6956
|% -0,15
|
|Euro
|10,4042
|10,4101
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0490
|12,1094
|% -0,34
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,25
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:14
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16:30TUCLK
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 11.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 901, 887 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 98 kaybederek (% -0.48 ) 1, 241
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