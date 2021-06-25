***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2021 15:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:00 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10000 - Katılma payı satın almak isteyen ya
15:301.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:308,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:3010,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:30499,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,64
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,14
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ALKA
|16,50
|4.570.726
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.964.451
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.280.816
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.151.807
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.893.802
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.415.723
|% -9,86
|
|BERA
|13,12
|138.469.434
|% -6,88
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,43
|472.812.495
|% -1,23
|
|KRDMD
|6,84
|392.326.516
|% 1,94
|
|GARAN
|8,33
|383.297.329
|% -0,12
|
|FENER
|39,14
|321.833.270
|% 0,88
|
|VAKFN
|12,23
|311.794.944
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,11
|195.841.465
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,23
|163.975.619
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,84
|392.326.516
|% 1,94
|
|GARAN
|8,33
|383.297.329
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|241.419.738
|% 0,74
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6857
|8,6893
|% -0,22
|
|Euro
|10,3894
|10,3961
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0461
|12,1065
|% -0,36
|
|Frank
|9,4451
|9,5020
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3107
|2,3223
|% -0,20
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,76
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-2,11
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-1,02
|
|Çeyrek
|797
|815
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|-0,10
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ALKA, BAGFS, YAPRK, NIBAS, CASA, DENGE
-
15:42
AYES, IZTAR, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
IDGYO, BERA, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
15:42DMSAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 728, 187 adet işlem