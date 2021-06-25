***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2021 19:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944266
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0708
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05500,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,79
|Açılış
|: 500,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7632
|8,7724
|% 0,73
|
|Euro
|10,4636
|10,4767
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1509
|12,2118
|% 0,50
|
|Frank
|9,5157
|9,5731
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3304
|2,3421
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,40
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|25,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,50
|