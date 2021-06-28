***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 09:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 08.07.2019 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 08.07.2019 2017 - Devam ediyor. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 05.11.2014 2014-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944360
BIST
12:311.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
12:318,7372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
12:3110,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:31498,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,45
|Açılış
|: 498,62
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:31
|TKURU
|246,40
|5.644.118
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.359.346
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.145.152
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.344.148
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.477.032
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.530.108
|% -9,91
|
|INFO
|3,80
|7.540.017
|% -8,65
|
|METUR
|6,25
|47.270.894
|% -7,82
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,28
|526.281.477
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,00
|395.118.003
|% -2,44
|
|THYAO
|14,12
|387.379.571
|% -1,12
|
|SASA
|29,96
|327.006.409
|% 2,18
|
|KRDMD
|6,76
|222.545.270
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,00
|395.118.003
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,20
|148.283.709
|% -0,45
|
|GARAN
|8,28
|526.281.477
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,43
|206.195.269
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,76
|222.545.270
|% -0,73
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7349
|8,7372
|% -0,31
|
|Euro
|10,4329
|10,4383
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1198
|12,1806
|% -0,10
|
|Frank
|9,4761
|9,5332
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3231
|2,3347
|% -0,29
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,49
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,29
|75,29
|-0,07
|