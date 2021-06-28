***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 09:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 17.07.2019 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 17.07.2019 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944363
BIST
12:351.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
12:358,7359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0284
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:3510,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:35498,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,14
|Açılış
|: 498,92
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TKURU
|246,40
|5.644.118
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.369.709
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.152.922
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.355.179
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.479.679
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.532.807
|% -9,91
|
|METUR
|6,24
|47.460.477
|% -7,96
|
|INFO
|3,84
|7.707.843
|% -7,69
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,28
|528.262.792
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,99
|396.269.986
|% -2,93
|
|THYAO
|14,12
|387.847.965
|% -1,12
|
|SASA
|29,94
|327.779.217
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,76
|222.599.116
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,99
|396.269.986
|% -2,93
|
|YKBNK
|2,21
|149.501.442
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|528.262.792
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,42
|207.646.368
|% 1,50
|
|KRDMD
|6,76
|222.599.116
|% -0,73
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7334
|8,7359
|% -0,32
|
|Euro
|10,4312
|10,4362
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1167
|12,1775
|% -0,13
|
|Frank
|9,4754
|9,5325
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3226
|2,3343
|% -0,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-24,07
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-11,64
|
|Çeyrek
|796
|815
|-5,83
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,29
|75,29
|-0,07
|