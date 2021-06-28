***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 10:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 08.07.2019 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 08.07.2019 2017 - Devam ediyor. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 05.11.2014 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 Sermaye Piyasası Faliyetleri Düzey 3 - Türev araçlar lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944387
BIST
13:331.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,70
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
13:338,7426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:3310,4414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0251
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
13:33499,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,79
|Açılış
|: 499,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:33
|TKURU
|246,40
|5.696.355
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.443.536
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.678.594
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.885.672
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.623.989
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.687.228
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,22
|53.924.313
|% -8,26
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,20
|626.573.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|565.161.064
|% -4,39
|
|THYAO
|14,06
|474.686.691
|% -1,54
|
|SASA
|29,20
|390.625.624
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,70
|249.401.566
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,96
|565.161.064
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,19
|219.844.950
|% -0,90
|
|GARAN
|8,20
|626.573.842
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,36
|238.835.310
|% 0,37
|
|KRDMD
|6,70
|249.401.566
|% -1,62
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7399
|8,7426
|% -0,25
|
|Euro
|10,4354
|10,4414
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1126
|12,1733
|% -0,16
|
|Frank
|9,4746
|9,5317
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3212
|2,3328
|% -0,38
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-3,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,11
|