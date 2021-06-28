***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 10:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZİYA ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 14 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944389
BIST
10:321.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
10:328,7401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7116
10:3210,4417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0248
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4058
10:32500,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,58
|Açılış
|: 500,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ALKA
|18,15
|9.279.948
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|4.883.728
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|1.975.274
|% 9,98
|
|ERBOS
|113,50
|76.482.415
|% 8,61
|
|CEOEM
|10,94
|13.846.034
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|10.897.919
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|17.151.667
|% -9,88
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|YESIL
|2,29
|5.193.505
|% -4,98
|
|GARAN
|8,28
|272.093.163
|% 0,98
|
|THYAO
|14,15
|224.117.135
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,02
|197.988.537
|% -1,46
|
|SASA
|30,64
|173.346.726
|% 4,50
|
|YKBNK
|2,22
|111.115.063
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,02
|197.988.537
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,22
|111.115.063
|% 0,45
|
|GARAN
|8,28
|272.093.163
|% 0,98
|
|DOHOL
|2,91
|59.870.054
|% 0,69
|
|TSKB
|1,30
|21.657.517
|% -0,76
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7369
|8,7401
|% -0,28
|
|Euro
|10,4347
|10,4417
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1200
|12,1808
|% -0,10
|
|Frank
|9,4687
|9,5257
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3196
|2,3312
|% -0,44
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|1,73
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,05
|