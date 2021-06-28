***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 11:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 08.07.2019 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 08.07.2019 2017 - Devam ediyor. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 05.11.2014 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 Sermaye Piyasası Faliyetleri Düzey 3 - Türev araçlar lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944398
BIST
12:231.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|: 1.395
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|Önceki Kapanış
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1.398
En Düşük
1.387
12:238,7409
En Yüksek
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|: -0,27%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:2310,4412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:23499,32
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|Açılış
|: 499,32
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
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502,46
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler12:23
|TKURU
|246,40
|5.530.528
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.306.790
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.141.746
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.261.190
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.470.883
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.471.743
|% -9,91
|
|INFO
|3,80
|4.250.713
|% -8,65
|
|METUR
|6,26
|46.521.221
|% -7,67
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,28
|499.908.593
|% 0,98
|
|THYAO
|14,14
|380.440.423
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,01
|365.360.265
|% -1,95
|
|SASA
|29,94
|324.085.261
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,78
|220.235.576
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,01
|365.360.265
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,21
|146.483.891
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|499.908.593
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,44
|194.780.382
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,78
|220.235.576
|% -0,44
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7390
|8,7409
|% -0,27
|
|Euro
|10,4384
|10,4412
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1185
|12,1793
|% -0,11
|
|Frank
|9,4731
|9,5302
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3223
|2,3339
|% -0,33
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-20,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|-20,08
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-9,71
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,16
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