***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 11:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 08.07.2020 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 08.07.2019 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944406
BIST
12:371.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:378,7381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0262
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:3710,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:37498,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,23
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TKURU
|246,40
|5.649.046
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.376.507
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.244.461
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.364.945
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.479.690
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.532.812
|% -9,91
|
|METUR
|6,20
|48.408.626
|% -8,55
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,86
|7.737.212
|% -7,21
|
|GARAN
|8,28
|539.800.125
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,99
|419.431.283
|% -2,93
|
|THYAO
|14,11
|387.981.128
|% -1,19
|
|SASA
|29,88
|329.238.855
|% 1,91
|
|KRDMD
|6,77
|223.231.625
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,99
|419.431.283
|% -2,93
|
|YKBNK
|2,21
|149.535.142
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|539.800.125
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,42
|210.890.788
|% 1,50
|
|KRDMD
|6,77
|223.231.625
|% -0,59
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7353
|8,7381
|% -0,30
|
|Euro
|10,4345
|10,4398
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1190
|12,1798
|% -0,11
|
|Frank
|9,4759
|9,5329
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3227
|2,3344
|% -0,31
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,50
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-24,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-11,85
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,04
|