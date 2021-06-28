***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 11:25
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZİYA ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy A.Ş. Araştırma asistanı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944408
BIST
12:411.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
12:418,7363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:4110,4354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0311
|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:41498,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,13
|Açılış
|: 498,95
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:41
|TKURU
|246,40
|5.651.757
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.400.338
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.247.548
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.399.875
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.488.595
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.553.244
|% -9,91
|
|METUR
|6,25
|49.765.363
|% -7,82
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,90
|8.088.707
|% -6,25
|
|GARAN
|8,27
|548.794.277
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,98
|440.108.000
|% -3,41
|
|THYAO
|14,10
|398.927.161
|% -1,26
|
|SASA
|29,92
|331.732.768
|% 2,05
|
|KRDMD
|6,76
|223.573.483
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,98
|440.108.000
|% -3,41
|
|YKBNK
|2,20
|150.843.380
|% -0,45
|
|GARAN
|8,27
|548.794.277
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,42
|213.581.523
|% 1,50
|
|KRDMD
|6,76
|223.573.483
|% -0,73
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7333
|8,7363
|% -0,32
|
|Euro
|10,4311
|10,4354
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1193
|12,1801
|% -0,11
|
|Frank
|9,4749
|9,5320
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3221
|2,3338
|% -0,33
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|