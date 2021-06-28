***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
ZİYA ÇAKMAK 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Safa KIZIL 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Eyyüp PAR 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon
Sinan EDE 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944410
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:39
|TKURU
|246,40
|5.644.118
|% 10,00
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|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
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|VANGD
|5,29
|4.369.709
|% 9,98
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|YAPRK
|35,48
|2.152.922
|% 9,98
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|ERBOS
|114,90
|149.355.179
|% 9,95
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|CEOEM
|10,94
|14.479.679
|% -9,96
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|SAMAT
|5,27
|11.532.807
|% -9,91
|
|METUR
|6,24
|47.460.477
|% -7,96
|
|INFO
|3,84
|7.707.843
|% -7,69
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,28
|528.262.792
|% 0,98
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|EKGYO
|1,99
|396.269.986
|% -2,93
|
|THYAO
|14,12
|387.847.965
|% -1,12
|
|SASA
|29,94
|327.779.217
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,76
|222.599.116
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,99
|396.269.986
|% -2,93
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|YKBNK
|2,21
|149.501.442
|% 0,00
|
|THYAO
|14,12
|387.847.965
|% -1,12
|
|IHLGM
|1,09
|26.616.440
|% -3,54
|
|PETKM
|5,32
|129.540.502
|% -1,30
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7322
|8,7344
|% -0,34
|
|Euro
|10,4296
|10,4345
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,1206
|12,1814
|% -0,10
|
|Frank
|9,4788
|9,5359
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3232
|2,3349
|% -0,29
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|12:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,49
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|Altın Gr.
|499
|499
|-2,75
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|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
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|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
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|B. Petrol
|75,29
|75,29
|-0,07
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