***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 12:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Y://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944427
BIST
12:031.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
12:038,7377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0266
|Açılış
|: 8,7150
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:0310,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:03499,16
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 499,16
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
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502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TKURU
|246,40
|5.349.177
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.203.074
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.133.799
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.013.811
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.443.271
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.395.897
|% -9,91
|
|INFO
|3,82
|3.907.230
|% -8,17
|
|METUR
|6,27
|43.844.402
|% -7,52
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,29
|467.598.680
|% 1,10
|
|THYAO
|14,16
|373.072.178
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,01
|361.430.804
|% -1,95
|
|SASA
|29,96
|318.441.020
|% 2,18
|
|KRDMD
|6,77
|214.691.201
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,01
|361.430.804
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,21
|144.394.014
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|467.598.680
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,77
|214.691.201
|% -0,59
|
|AKBNK
|5,42
|165.272.917
|% 1,50
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7333
|8,7377
|% -0,30
|
|Euro
|10,4290
|10,4370
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1185
|12,1793
|% -0,11
|
|Frank
|9,4711
|9,5281
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3201
|2,3317
|% -0,42
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,53
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-16,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-17,99
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-8,70
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,13
|75,13
|-0,23
|