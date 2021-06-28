***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 12:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944429
BIST
12:091.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
12:098,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:0910,4417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0248
|Açılış
|: 10,4000
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:09499,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,84
|Açılış
|: 499,23
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TKURU
|246,40
|5.525.846
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.139.369
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.262.491
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.073.329
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.467.667
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.406.991
|% -9,91
|
|INFO
|3,80
|4.250.713
|% -8,65
|
|METUR
|6,26
|45.265.404
|% -7,67
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,28
|481.439.266
|% 0,98
|
|THYAO
|14,14
|377.954.300
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,00
|362.006.422
|% -2,44
|
|SASA
|30,00
|320.756.463
|% 2,32
|
|KRDMD
|6,78
|217.940.907
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,00
|362.006.422
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,20
|144.853.550
|% -0,45
|
|GARAN
|8,28
|481.439.266
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,78
|217.940.907
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,41
|170.493.071
|% 1,31
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7409
|8,7429
|% -0,24
|
|Euro
|10,4366
|10,4417
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1120
|12,1727
|% -0,17
|
|Frank
|9,4699
|9,5269
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3204
|2,3320
|% -0,41
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,92
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-16,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-17,99
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-8,70
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,21
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